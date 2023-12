Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- "PARA nosotros, no existe interés, en saber porque la LMB, está metida en Liga Mexicana de Softbol Femenil", me dijeron este miércoles beisbolistas de antaño concentrados, consideramos que primero, el presidente del circuito, Horacio De la Vega, debe velar por los intereses de este máximo circuito, que investigue como están los nuevos estados de beisbol de Querétaro y Chihuahua, las contrataciones de peloteros, que en alguno de los casos no se dan a conocer, en fin lo importante para nosotros, me dice Nicolás Martínez y Edson De la Rosa, también qué novedades tenemos de Acereros de Monclova, para acerarnos a comprar el Acerobono.

EN BEISBOL venezolano informan que Víctor "Vitico" Davalillo, gloria del deporte venezolano por sus dotes de bateador en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en las Grandes Ligas de Estados Unidos, falleció este miércoles en Caracas a los 84 años por problemas de salud, creo que Pompeyo Davalillo, que dirigió a Min´s de Coahuila en 1978, es hermano de él, según platicamos que tuve con él, allá en donde solo las Águilas se atreven, pues era feliz durmiendo en un catre, dijeron que Jesús "Chivita" Lezama falleció hace algunos meses también en la capital de Venezuela.

RECUERDEN este sábado en Gimnasio Municipal Juan "Marsopa" Castro, estará realizando función boxística, con el fin de sacar ídolos en este deporte, ayer Pavel Castro hijo de la señora Toñeta Carmona, boxeadores con talento para traer pugilistas de Nuevo León, veremos cómo le pinta a la Elegante Benítez, a Galileo Guevara y al Chino Narváez, Pavel en la noche ya no manejo, no veo bien, por eso no te puedo acompañar a presenciar estas funciones.

ESTA si es buena noticia de LMB, me informan que el lanzador venezolano Rito Lugo, se unirá al roster de los Algodoneros del Unión Laguna para la próxima temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, el nativo de Naiguata Venezuela, tiene 28 años de edad, es lanzador izquierdo, pesa 83 kg y mide 1.78 mts. dicen que de momento participa en la Liga Invernal de Venezuela vistiendo la franela de los Leones del Caracas, donde registra una victoria sin derrota en 3 aperturas de 5 participaciones, en 17 entradas y dos tercios de labor ha permitido 6 carreras limpias para una efectividad de 3.06, dijeron que firmó un contrato de ligas menores con los Reales de Kansas City en el 2018, organización a la que perteneció hasta 2023, en este 2024 tendrá su primera experiencia en el béisbol de nuestro país, vistiendo la franela guinda del Unión Laguna.

Y EN GRANDES ligas se esperan muchas sorpresas en la próxima convención del beisbol organizado, por lo pronto dicen que los Yankees, parecen no estar conformes con las adquisiciones de Alex Verdugo y Juan Soto, ambos añadidos a roster de MLB tras realizar exitosos cambios con Red Sox y Padres, ahora están interesados en el relevista y agente libre Jordán Hicks, a quien esperan hacerle una buena oferta.

TAMBIÉN en Grandes Ligas, dicen que en el mercado de agencia libre, está Eduardo Rodríguez, este aseguran tomó una decisión, tras semanas de conversaciones con diversos equipos, el nativo de Venezuela ha firmado con Diamantes de Arizona, en el marco de ´Winter Meetings´, por eso optó por dejar contrato de Tigres de Detroit.