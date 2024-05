Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- HAGO un llamado a los amigos deportistas, beisbolistas, futbolistas y demás, ante las altas temperaturas, les recomiendo permanezcan encerrados en su casa, ahora si van a jugar vayan bien hidratados, previniendo con ellos un fuerte golpe de calor, yo en lo particular ya viví este caso, mala noticia me dieron ayer, sobre el deceso de Víctor Manuel Córdova, mejor conocido como la Tola, era el mánager de los Broncos de Merco, equipo que Juan Pablo Palacios, lo tiene registrado en liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, hoy guardaran un minuto de silencio por su ausencia.

RECUERDEN para el sábado 1º de junio en Gimnasio Municipal Emilio Martínez De la Rosa, se estará celebrando el Campeonato Classico Center, que organiza el hombre de acero, Emilio García Hernández, y en donde espera la presencia de atletas de Nuevo León, Tamaulipas, Nuevo Laredo Texas, Sonora, Torreón, Saltillo, Ciudad Acuña, Castaños, San Buena, Frontera y todo Monclova, habrá todas las categorías, el premio del Absoluto es de 3 mil pesos, segundo 2 mil y tercero 2 mil, ya vayan preparándose.

MUY desbrida, por no decir negativa la agenda deportiva de LMB, no informan nada sobre lo que está sucediendo, no cuenta con encargado de prensa y difusión que comente algo de lo qué pasa en el puerto de Veracruz, en donde ayer tarde se celebraría el Juego de Estrellas, qué pasó en la cena-baile y entrega de anillos y otros reconocimientos a los más valiosos de la edición pasada, en fin, vamos a esperar el resultado del encuentro.

ME DICEN que los Toros de Tijuana se convirtieron en el segundo equipo que en la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) cambia de mánager después de darle las gracias a Luis Carlos Rivera, abriéndole las puertas de regreso a LMB al experimentado Dan Firova, la escuadra fronteriza hizo el anuncio de la salida de Rivera debido a la mala racha en que se encuentra el equipo, que ha perdido los últimos cinco duelos, y es que Juan Carlos Rivera, ya venía tocado por lo sucedido en la Serie de beisbol del Caribe.

BASTANTE enojado me hablo ayer el Porky representantes del equipo Transportes Aguirre, fíjate Ramiro que a mi jugador Luis "La Tilica" Bautista, le dieron fuerte embestida y un jugador contrario le ocasionó una fractura en su brazo, lo malo que el árbitro en turno, no sacó ni la tarjeta amarilla, de amonestación o roja de expulsión, ya hice un escrito, que voy a presentar ante la directiva del circuito, por esta mala decisión del árbitro.

LLEGÓ LA mañana de ayer la selección 13-14 años de Coahuila, estuvo presente en los Juegos Nacionales de Béisbol CONADE en Guadalajara Jalisco, y solo obtuvieron un digno quinto lugar nacionales, ganaron a verdaderos trabucos, pero perdieron dos juegos importantes, uno de blanqueada 3-0, pero todos ellos demostraron lo mejor, ahí los veremos más adelante, son chamacos con futuro.