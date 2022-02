BUENOS DÍAS... YA NO vi en esta ciudad ayer a Carlos Alán Sepúlveda, andaba preparando el equipaje para volar el día de ayer a Chicago, pues estará haciendo pretemporada con los Cachorros, en su momento los Dodgers de los Ángeles, lo habían invitado para ser parte de ellos, pero después se rajaron, quien sabe que pasaría, con respecto a la huelga de peloteros de Grandes Ligas, ayer las partes buscaban un buen arreglo, pero quien sabe que pasaría, por lo pronto se acerca el tiempo de entrenamientos y sabrá Dios que vaya a pasar.

Y AQUÍ en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, los Mariachis de Guadalajara confirman al cuerpo técnico que acompañará al mánager Sergio Omar Gastélum para la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, la presencia de Karim García como coach de bateo, Karim buscará aportar toda su experiencia adquirida en Grandes Ligas y la Liga de Japón a los bateadores de los Mariachis, ayudando a mantener la ofensiva en un gran nivel, además de García, el cubano Michel Abreu estará trabajando con los bats tapatíos, en lo que corresponde al bullpen estará con Mariachis, Miguel Ángel López, mientras Salvador Robles lo hará con los relevistas desde el bullpen.

LE QUEDÓ grande la yegua al Ingeniero Daniel Segoviano, me dijeron ayer vía telefónica algunos representantes de equipos de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Ribereña A. C., Segoviano de momento no ha tenido atenciones para los medios, desde que lo eligieron presidente de la liga, nunca se presentó a los medios, para decir aquí estoy, y este es mi proyecto deportivo, deseo que me apoyen o lo que consideren necesario, bueno resulta que este lunes, lo maltrataron Edgar Fabela y José Pérez, mánager de Comandos y Blue Jays, dicen que supuestamente quedan fuera de la liga, ¿Pero qué argumentos hay, para dejarlos fuera?, buena pregunta para el Ingeniero Segoviano.

Un proyecto que desea hacer realidad el regreso de Erik Rodríguez, como mánager de los Guerreros de Oaxaca, tendrá el mismo cuerpo técnico con el que terminó la temporada 2021, el cual constará con Noé Muñoz como coach de banca, Shammar Almeida coach de bateo, Pablo Ortega coach de pitcheo, Héctor Álvarez entrenador de tercera base, Iván Cervantes entrenador de primera base, Sergio Valenzuela entrenador de bullpen, Marco Soto y Adrián Valdez entrenadores y Rogelio Zavala junto con Alex Valdez como bateadores, ya preparan su pretemporada y estarán tomando parte en el Torneo "Interliga Mexicana 2022" en la Ciudad de México y Puebla, hasta el momento esperan el 14 de marzo el arribo de jugadores y cuerpo técnico, para comenzar oficialmente los entrenamientos el día 15 en las instalaciones de la Academia de Béisbol "Alfredo Harp Helú".

MARK Weidemaier fue anunciado como gerente de la organización fronteriza a finales de noviembre pasado. El nativo de Columbus, Ohio, ha dividido su trabajo en los diamantes tanto en el campo de juego como en oficina, como coach de pitcheo Lyle Yates, la preparación de los lanzadores en el calentador estará encabezada por el Venezolano Guillermo Larreal como coach de banca don Ricardo Cuevas.