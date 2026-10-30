Suman 45 decesos auto infringidos en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado contabiliza 45 suicidios en la Región Norte Uno durante 2026, de los cuales 32 corresponden a Piedras Negras, tras el hallazgo de un hombre sin vida en la colonia Hidalgo.

El caso ocurrió durante los primeros minutos de este viernes en un domicilio de la calle Santiago Treviño, donde familiares localizaron a Alejandro Espinoza Hernández, de 31 años, suspendido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila también se presentaron en el domicilio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

De acuerdo con las primeras entrevistas realizadas por los investigadores, familiares señalaron que habían notado cambios en el estado de ánimo del hombre durante los últimos días, luego de separarse de su esposa y sus hijos.

Esta situación forma parte de los antecedentes recabados por las autoridades, aunque no se ha establecido oficialmente como la causa del fallecimiento.

El delegado de la Fiscalía informó que, tras las diligencias iniciales, los agentes determinaron que se trató de un suicidio.

Indicó que, por instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez, se mantiene seguimiento puntual a estos casos en la Región Norte Uno, donde la cifra llegó a 45 víctimas durante el presente año.