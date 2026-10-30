Refuerzan vigilancia por Día de Muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La concentración de familias en los panteones, así como las celebraciones de Halloween y el puente vacacional, motivarán un reforzamiento de la vigilancia en Piedras Negras y la Región Norte Uno, mediante operativos coordinados entre corporaciones de seguridad.

El delegado de la Fiscalía General del Estado informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participará en el despliegue conjunto con autoridades municipales, estatales y federales, por instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Explicó que las acciones estarán enfocadas tanto en brindar seguridad a quienes visiten los cementerios como en mantener el orden vial y prevenir incidentes ante la movilidad que se espera durante el fin de semana.

El funcionario señaló que la estrategia también contempla mantener los operativos de presencia y vigilancia en distintos sectores de la región, particularmente en bares, discotecas y centros de esparcimiento.

Indicó que estas intervenciones han derivado en detenciones, incluso de manera masiva, de personas que alteran el orden público, así como de menores de edad detectados en establecimientos nocturnos.

Advirtió que, cuando se identifican irregularidades, las autoridades proceden conforme a los reglamentos correspondientes, bajo la política de cero tolerancia a las conductas que vulneren la ley.

Añadió que la coordinación entre las corporaciones se mantendrá durante las celebraciones de Día de Muertos y Halloween, debido a la concentración de personas en distintos puntos de la ciudad.