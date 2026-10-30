Piedras Negras registra 32 decesos autolesivos en 2026, a un caso de igualar cifra 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con 32 suicidios registrados en lo que va de 2026, Piedras Negras está a un caso de igualar los 33 contabilizados durante todo 2025, pese a que aún restan dos meses para concluir el año.

Ante este panorama, Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", informó que la institución mantiene servicios de atención psiquiátrica y salud mental para personas con problemas emocionales, pensamientos suicidas o antecedentes de intentos de suicidio.

El directivo señaló que actualmente el hospital cuenta con una sola psiquiatra, quien ofrece consultas de lunes a viernes. Debido a la demanda y a la diversidad de padecimientos que atiende, los tiempos de espera para obtener una cita pueden prolongarse.

Detalló que se realizan entre seis y 10 consultas semanales relacionadas con problemas de salud mental, además de recibir pacientes canalizados por distintos servicios de salud.

Aguilar Rodríguez indicó que, aunque no han detectado un incremento considerable en la demanda de atención psiquiátrica respecto al año anterior, cada mes reciben pacientes que requieren hospitalización por pensamientos o intentos suicidas.

Como ejemplo, mencionó que durante el fin de semana previo a la entrevista ingresaron dos mujeres, una joven y otra adulta, bajo el denominado Código 100, mecanismo utilizado por el hospital para identificar y mantener bajo observación a pacientes con riesgo suicida.

Explicó que estos casos generalmente son trasladados por sus familiares y reciben una valoración especializada para determinar el tratamiento y seguimiento que requieren.

El director también reconoció que uno de los obstáculos para garantizar la continuidad de la atención se presenta cuando pacientes que ingresan al área de Urgencias después de un intento suicida solicitan el alta voluntaria. Esta situación puede limitar su permanencia en el hospital cuando no existen condiciones legales para mantenerlos internados contra su voluntad.

Desafíos en la atención de pacientes

Respecto al abastecimiento de medicamentos psiquiátricos, aseguró que el hospital procura contar con los tratamientos prescritos por la especialista, incluidos los medicamentos controlados. Sin embargo, reconoció que ocasionalmente se presentan períodos de desabasto que la administración busca resolver.

Finalmente, invitó a las personas que necesiten atención de salud mental a acudir directamente al Hospital General, incluso si no cuentan con una referencia previa de algún centro de salud, para gestionar una cita.

Asimismo, recordó que el área de Urgencias opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender situaciones psiquiátricas que requieren intervención inmediata.