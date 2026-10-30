Prevén repunte comercial por festividades de fin de año

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La llegada de visitantes de Texas durante las festividades de fin de año representa una oportunidad para impulsar el comercio y elevar la derrama económica en Piedras Negras, ante las expectativas de un mayor consumo en establecimientos y servicios locales, consideró el economista y comerciante Héctor Rodríguez López.

Señaló que esta temporada marca el inicio de uno de los períodos de mayor actividad para el comercio fronterizo, debido al arribo de familias estadounidenses que cruzan a México para realizar compras, contratar servicios y convivir con sus familiares durante las celebraciones.

Indicó que esta afluencia puede beneficiar a diversos sectores económicos, desde los establecimientos comerciales hasta los prestadores de servicios, por lo que existe confianza en que el cierre de 2026 arroje resultados favorables para la economía local.

Rodríguez López destacó también la importancia del turismo médico en Piedras Negras, actividad que podría recibir un impulso adicional durante esta temporada, debido a que algunos visitantes aprovechan su estancia en la ciudad para acudir a establecimientos y servicios relacionados con la atención médica.

Aunque reconoció que existen factores económicos que podrían limitar el comportamiento de las ventas, consideró que las festividades de fin de año representan una oportunidad para mejorar los resultados del comercio y los negocios locales.

El economista señaló que empresarios y prestadores de servicios mantienen sus expectativas en el comportamiento del consumo durante los últimos meses del año, con la esperanza de que el flujo de visitantes se traduzca en una mayor derrama económica para Piedras Negras.