Alertan por lluvias; cierran 26 cruces en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las lluvias registradas desde el martes en Acuña y la Región Norte, así como las precipitaciones que comenzaron este jueves y continuaron este viernes en Piedras Negras, mantienen en alerta a las autoridades de Protección Civil ante el pronóstico de más lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento durante el fin de semana y hasta el próximo martes.

En Piedras Negras, las precipitaciones han dejado una acumulación aproximada de cinco centímetros, equivalente a dos pulgadas, suficiente para provocar inundaciones y obligar al cierre preventivo de al menos 26 cruces y vialidades.

Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas implementaron restricciones a la circulación para prevenir accidentes en los sectores afectados. Entre los puntos cerrados se encuentran el paso a desnivel 1850, el vado de la avenida Mar de Cortés, el vado de la Secundaria 38 y el puente de HEB.

También fueron restringidos la calle Periodistas y avenida 16 de Septiembre; el cruce de avenida Carranza y Santa Cruz; el par vial Alejo González, a la altura de Campos Aguirre; Tinajas y República, así como República, a la altura del vado del Teatro de la Ciudad Pepe Maldonado, además del Laguito Mexicano, entre otros puntos.

En cuanto a los incidentes asociados a las condiciones meteorológicas, se reportó una persona fallecida en un choque por alcance el pasado jueves en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, el pavimento mojado habría sido uno de los factores que contribuyeron al percance, sin que ello establezca por sí solo la causa del accidente. Protección Civil advirtió que las lluvias y posibles tormentas continuarían este viernes, principalmente durante la tarde y parte de la noche.

El pronóstico de nubosidad, precipitaciones y rachas de viento se extendería hasta la noche del lunes y la madrugada del martes. Ante el panorama, las autoridades exhortaron a la población a no intentar cruzar calles o vados inundados, respetar los cierres preventivos y mantenerse informada mediante los avisos oficiales para evitar accidentes.

Los encharcamientos e inundaciones obligaron a las corporaciones de emergencia a cerrar al menos 26 cruces y vialidades en Piedras Negras para prevenir accidentes.