Suman 97 intentos de suicidio en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado ha tomado conocimiento de 97 casos de personas que atentaron contra su vida en la Región Norte, cifra que ya supera los registros del año pasado, informó el delegado de la institución, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Intervención en Salud Mental

El funcionario señaló que el caso más reciente corresponde a una mujer que ingresó a un hospital para recibir atención médica, luego de intentar suicidarse.

Explicó que, una vez que las instituciones de salud tienen conocimiento de estas situaciones, las personas pueden ser canalizadas a un comité interdisciplinario de salud mental, encabezado por la esposa del Gobernador, con el propósito de brindarles acompañamiento y atención especializada.

La intervención busca atender las condiciones emocionales que pueden estar relacionadas con estos episodios y evitar que las personas reincidan o que un nuevo intento tenga consecuencias fatales.

Causas y Perfil de los Casos

Rodríguez Ríos precisó que, aunque entre los casos se encuentran personas jóvenes, esta problemáticas no se limita a un grupo de edad. Los reportes involucran tanto a mujeres como a hombres, con edades diversas.

El delegado indicó que las causas pueden estar relacionadas con depresión o situaciones de inestabilidad emocional, por lo que consideró importante la intervención de las instituciones para ofrecer atención y seguimiento a quienes atraviesan estas circunstancias.