Asegura Salud que vacuna contra COVID-19 protege contra variante "Frankenstein"
La Jurisdicción Sanitaria 01 exhorta a la población a vacunarse ante nuevas variantes del coronavirus.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La vacuna contra COVID-19 que se aplica durante la actual campaña de inmunización ofrece protección contra nuevas variantes del virus, incluida la conocida popularmente como "Frankenstein", informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.
El funcionario explicó que "Frankenstein" es un sobrenombre utilizado para identificar una variante del coronavirus y señaló que la actualización anual de las vacunas responde precisamente a los cambios que presenta el virus.
Baeza Díaz indicó que, aunque el COVID-19 continúa circulando, actualmente se considera una enfermedad endémica y, de acuerdo con su valoración, las variantes recientes no representan un escenario de gravedad generalizada.
Importancia de la Vacunación
Por ello, insistió en la importancia de mantener la vacunación. Informó que la Jurisdicción Sanitaria ha aplicado cerca de 3 mil dosis contra COVID-19 y cuenta con suficiente biológico tanto para esta enfermedad como para influenza.
Disponibilidad de Vacunas
Detalló que, a un primer lote de 3 mil vacunas, se sumó recientemente otro de 2 mil 500 dosis, por lo que aseguró que existe disponibilidad para atender a las personas que acudan a los centros de vacunación.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria invitó a la población a aprovechar la campaña y completar su esquema de protección.