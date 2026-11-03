Gobierno del Estado equipa a 61 escuelas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un total de 61 escuelas de nivel básico recibieron mobiliario, equipo de cómputo, minisplits y otros apoyos como parte de la primera etapa del programa Trabajando por Piedras Negras, impulsado por el Gobierno del Estado.

La entrega se realizó luego de un diagnóstico de necesidades y de las solicitudes presentadas por los planteles durante las mesas de trabajo organizadas en la Universidad Politécnica de Piedras Negras.

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, encabezó la entrega junto con el diputado local Guillermo Ruiz Guerra; Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Julio Long Hernández, director del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), y Saúl Noguerón, subsecretario de Educación Superior.

Entrega de Mobiliario y Equipamiento

Villarreal Pérez señaló que el programa, puesto en marcha recientemente por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla acciones para atender las necesidades prioritarias de las instituciones educativas, con la participación de autoridades y representantes de la sociedad civil.

Explicó que los apoyos entregados responden a las peticiones formuladas por directivos y docentes, quienes participaron en las mesas de trabajo para definir las prioridades de cada plantel. Asimismo, adelantó que en diciembre se realizará una segunda entrega de equipamiento, en coordinación con el ICIFED.

También se dará seguimiento a otras solicitudes, entre ellas, la construcción de techumbres escolares. Por su parte, el diputado Guillermo Ruiz Guerra informó que el programa Trabajando por Piedras Negras contempla diversas acciones en beneficio de la población, con una inversión superior a los 312 millones de pesos para este municipio.

En tanto, Ignacio Castillo Cárabes destacó que la atención de las necesidades educativas requiere coordinación entre autoridades, diálogo y participación de quienes conocen las condiciones de los planteles. Señaló que, aunque cada nivel educativo enfrenta retos particulares, el objetivo común es impulsar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y con sentido humano.

Detalles de los Apoyos Distribuidos

Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos en la región Norte, detalló que entre los apoyos distribuidos a las 61 escuelas se encuentran ocho televisores de 65 pulgadas, cinco impresoras, 44 computadoras, 60 sillas secretariales, 118 mesas binarias y 236 sillas binarias para alumnos de cuarto a sexto grado.

También se entregaron 127 butacas derechas, 40 butacas izquierdas, 62 pintarrones, un proyector, 22 anaqueles, 24 minisplits de dos toneladas, 59 escritorios y 37 sillas de visita.

La ceremonia se realizó en el salón de la Sección 38 del magisterio y contó con la asistencia de Franco González Treviño, coordinador de Mejora en la región Norte, así como directores, rectores universitarios y representantes de distintos sectores educativos.