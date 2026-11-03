Descartan cinco casos de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene bajo vigilancia un caso probable de dengue detectado en la colonia Roma, cuyo paciente permanece estable y bajo medidas de contención en su domicilio, informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia.

Vigilancia Epidemiológica en Piedras Negras

El funcionario explicó que, ante la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad, se tomó una muestra que fue enviada al laboratorio estatal para confirmar o descartar el diagnóstico.

Como parte del protocolo sanitario, personal de Vectores realiza un cerco epidemiológico en las calles aledañas al domicilio del paciente, mientras se obtiene el resultado de laboratorio.

Precisó que, si el estudio resulta negativo, se concluye el seguimiento epidemiológico; en caso de confirmarse la infección, se mantienen las acciones correspondientes para contener la transmisión.

Baeza Díaz también informó que los cinco casos probables de dengue reportados durante la semana anterior fueron descartados por el laboratorio estatal, por lo que la Jurisdicción Sanitaria dio por concluido su seguimiento.

Situación de la Rickettsiosis

En cuanto a la rickettsiosis, señaló que durante la última semana no se registraron casos probables ni pacientes con sintomatología que hiciera sospechar de esta enfermedad. El jefe jurisdiccional indicó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en la región para detectar oportunamente posibles contagios y aplicar las medidas de prevención correspondientes.