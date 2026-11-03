Capacitan a corporaciones en riesgos ferroviarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la participación de corporaciones de emergencia, dependencias de seguridad, instituciones educativas y representantes de la industria, Ferromex realiza en la región Norte de Coahuila una jornada de capacitación teórica y práctica para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias relacionadas con el transporte ferroviario de materiales peligrosos.

Alan Mora, jefe normativo de Materiales Peligrosos de Ferromex, explicó que esta iniciativa forma parte de un programa nacional dirigido principalmente a primeros respondientes, entre ellos elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja Mexicana, además de personal de la Guardia Nacional, Seguridad Vial e industrias interesadas.

Señaló que el objetivo es proporcionar conocimientos y herramientas para prevenir accidentes y mejorar la atención de incidentes que involucren materiales peligrosos transportados por ferrocarril.

Sustancias Peligrosas en el Transporte Ferroviario

Respecto a las sustancias que circulan por esta frontera, indicó que el gas LP representa uno de los principales materiales peligrosos movilizados, aunque también se transportan distintos productos en estado líquido y gaseoso. La capacitación registra una asistencia promedio de 100 participantes por día.

Las actividades teórico-prácticas se desarrollan los días 3 y 4 de noviembre, mientras que para el jueves 5 está programado un simulacro coordinado con las direcciones de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras y Nava.

Mora detalló que el ejercicio se realizará con un carro tanque escuela y tendrá como hipótesis una fuga de gas LP en la parte superior del tanque, específicamente en el domo. Los cuerpos de emergencia deberán activar sus protocolos, utilizar el equipo disponible y coordinarse con los procedimientos de respuesta de Ferromex.

Precisa que las jornadas de capacitación están abiertas a participantes de distintos municipios, con asistencia de personal de Allende, Monterrey y estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, entre otros.

Sin embargo, el simulacro estará enfocado en los equipos de respuesta de Piedras Negras y Nava, que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos.

Por su parte, Francisco Contreras, coordinador regional de Protección Civil Estatal, reconoció la iniciativa de Ferromex y Grupo México, al considerar que este tipo de ejercicios permite actualizar los conocimientos de los primeros respondientes y familiarizarlos con los riesgos propios del sistema ferroviario.

Explicó que la capacitación también permite conocer las características de los distintos carros utilizados para transportar mercancías, como tanques de alta presión para gases y unidades de baja presión para líquidos, así como identificar sustancias inflamables y consultar los números de guía para determinar las medidas de seguridad correspondientes.

Destacó que estos conocimientos son fundamentales para establecer perímetros de seguridad, ordenar evacuaciones y evitar que la población y los propios rescatistas queden expuestos durante una emergencia.

Importancia de la Capacitación en Respuesta a Emergencias

El funcionario señaló que, aunque en la región no se han registrado tantos incidentes relacionados con fugas o derrames de materiales peligrosos en las vías ferroviarias, sí existen antecedentes de emergencias con autotanques que transportan diésel y gas LP en carreteras como la federal 57 y la carretera 2.

Añadió que en la capacitación participan direcciones de Protección Civil de distintos municipios de la región, además de personal de Ciudad Acuña y otras localidades, con el propósito de fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias.

Durante las prácticas también se contempla el uso de trajes de protección tipo A, B y C, equipos de respiración autónoma y procedimientos de descontaminación, herramientas esenciales para intervenir de manera segura en incidentes con materiales peligrosos, conocidos internacionalmente como Hazmat.