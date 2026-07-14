Sobrevive al accidente de avioneta excandidata a la alcaldía de Acuña

PESQUERÍA, NL.– La abogada Ingrid Valenzuela, reconocida por representar a Ciudad Acuña en certámenes de belleza a nivel estatal, nacional e internacional, además de haber sido candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía del municipio, sobrevivió al accidente de una avioneta registrado la tarde del lunes en Pesquería, Nuevo León.

De acuerdo con la propia Valenzuela, quien compartió imágenes y videos en sus redes sociales, la aeronave había despegado de Piedras Negras con destino a Monterrey cuando ocurrió el percance. La abogada fue reportada fuera de peligro.

Tras el accidente, fue trasladada en ambulancia al Doctors Hospital East para recibir atención médica. Según la información disponible, no presentó lesiones de consideración y únicamente sufrió una crisis nerviosa derivada del incidente.

Detalles confirmados

En el percance también resultaron lesionados el piloto, Diego Elías Galván Maña, y Enrique Berra Mellado, quienes igualmente fueron trasladados para recibir atención médica.

En un comunicado, Aerus informó que el incidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, durante la fase de aproximación al aeropuerto. La empresa señaló que la tripulación efectuó un aterrizaje precautorio aproximadamente a 2.5 millas náuticas al norte de la terminal aérea.

Acciones de la autoridad

Asimismo, la aerolínea indicó que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del incidente y reiteró que los ocupantes de la aeronave se encuentran fuera de peligro.