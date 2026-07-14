Aterrizaje de emergencia de avioneta de Aerus deja tres lesionados en Nuevo León

PESQUERÍA, NL.– Una aeronave de Aerus que despegó de Piedras Negras, Coahuila, con destino a Monterrey, sufrió un percance la tarde de este lunes, dejando tres personas lesionadas, entre ellas el piloto, quien quedó prensado tras el impacto.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Policía Municipal y otras corporaciones de auxilio, cuyos integrantes rescataron a los ocupantes y los trasladaron a un hospital.

El reporte inicial se recibió a las 14:47 horas mediante una llamada al 911. En un principio se informó que el percance ocurrió sobre la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Pesquería; posteriormente, Protección Civil de Nuevo León precisó que la aeronave descendió en las inmediaciones del río Zacatequitas, en el municipio de Apodaca.

La aeronave, una Cessna 208B Grand Caravan EX, matrícula XA-RFD, operaba el vuelo ZV165 entre Piedras Negras y el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los lesionados fueron identificados como Diego Elías Galván Maña, Ingrid Valenzuela Martínez y Enrique Berra Mellado, quienes fueron trasladados al Doctors Hospital East para recibir atención médica.

En un comunicado, Aerus informó que el incidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, durante la fase de aproximación al aeropuerto, por lo que la tripulación efectuó un aterrizaje precautorio aproximadamente a 2.5 millas náuticas al norte de la terminal aérea.

La empresa precisó que a bordo viajaban un pasajero y dos integrantes de la tripulación, quienes se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo observación médica preventiva.

Asimismo, indicó que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del incidente e informará sobre el avance de las investigaciones conforme exista información oficial.

Además del rescate de los ocupantes, personal de Protección Civil atendió un derrame de combustible ocasionado por el percance, mientras la zona permaneció bajo resguardo.