Alertan por intensas lluvias en Piedras Negras y Acuña; Protección Civil pide extremar precauciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhortó a los habitantes de las zonas bajas de Piedras Negras y Acuña a mantenerse en alerta ante el temporal de lluvias pronosticado para el resto de la semana, el cual podría dejar acumulados importantes de precipitación a partir de la tarde-noche de este lunes.

El coordinador regional de Protección Civil del Estado, Francisco Contreras Obregón, informó que las condiciones meteorológicas representan un riesgo de nuevas afectaciones, principalmente en sectores vulnerables de Piedras Negras, donde se prevén lluvias de intensidad considerable durante este martes.

El funcionario detalló que, entre la tarde del domingo y el lunes, el municipio de Acuña registró alrededor de seis pulgadas de lluvia, volumen que obligó al cierre preventivo de los vados ubicados en los arroyos El Fifí y Las Vacas. Precisó que, pese a la intensidad de las precipitaciones, no se reportaron personas damnificadas en colonias del municipio.

Acciones de la autoridad

Indicó que para la tarde de este lunes y durante el martes se esperan lluvias intensas tanto en la frontera Acuña–Del Río como en la región Piedras Negras–Eagle Pass, por lo que pidió a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climatológicas y evitar cruzar vialidades o cauces con corriente de agua.

Contreras Obregón añadió que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias persistirán durante toda la semana, con acumulados significativos que podrían generar nuevas afectaciones en distintos sectores de Piedras Negras.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente a quienes habitan en zonas de riesgo, y atender los avisos emitidos por Protección Civil para reducir la posibilidad de incidentes.