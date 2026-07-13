Alcalde niega intervenir en denuncia; Masías Menera lo acusa de persecución política

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez rechazó tener participación en la investigación iniciada tras una denuncia presentada ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), mientras que el excandidato a diputado local Masías Menera lo responsabilizó de impulsar una presunta persecución política en su contra.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Rodríguez sostuvo que la intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal derivó de un reporte relacionado con una situación registrada en las instalaciones del DIF Municipal y aseguró que la detención de Masías Menera ocurrió después de que los agentes le practicaran una prueba de alcoholemia.

"Se le hizo el aviso a Seguridad Pública Municipal; los elementos llegan, perciben que esta persona traía aliento alcohólico, se le practica la prueba del alcoholímetro y se le detiene para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Así sucedió", declaró.

El alcalde Jacobo Rodríguez asegura que la denuncia fue presentada por la madre de la menor involucrada.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del excandidato, quien afirmó que existe una campaña en su contra, el alcalde negó cualquier participación en la denuncia y aseguró que el procedimiento fue iniciado por la madre de la menor involucrada.

"¿Cómo va a ser una campaña en contra de él? Número uno, no tengo necesidad. La mamá está poniendo la denuncia. Esperemos que la Fiscalía actúe conforme a ello", dijo.

Masías Menera rechaza las acusaciones y afirma que no cometió el delito que se le atribuye.

El fin de semana, Masías Menera difundió una transmisión en redes sociales en la que rechazó las acusaciones formuladas en su contra y acusó directamente al alcalde de intentar perjudicarlo por motivos políticos.

"Lo culpo directamente a él, lo responsabilizo de todo", afirmó.

Asimismo, negó haber cometido el delito que se le atribuye.

"Rechazo categóricamente que se me esté señalando de violación", expresó.

La intervención de Seguridad Pública Municipal se dio tras un reporte en el DIF Municipal.

El excandidato también cuestionó las circunstancias en que, según dijo, la menor y su madre se encontraban en un domicilio particular y no en instalaciones oficiales.

"Señor alcalde, saque las manos de esto y deje que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación", manifestó.

Masías Menera aseguró que comparecerá ante las autoridades para aportar su versión de los hechos y sostuvo que no tiene responsabilidad en las acusaciones.

"No tengo nada que deber, no tengo nada que temer, porque no cometí lo que el alcalde me está fabricando", afirmó.

Añadió que cuenta con mensajes, llamadas, videos, audios y fotografías que, dijo, presentará para respaldar sus señalamientos contra Rodríguez.

"Ahí tengo los mensajes, tengo las llamadas de Jacobo", aseguró al referirse a la comunicación que, según su versión, sostuvo con el alcalde antes de acudir al DIF.