Sin fecha para reparar socavón en la colonia Bravo; tampoco hay respuesta por daños a automovilistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un día después de que una camioneta cayó parcialmente en el socavón de la colonia Bravo, el Gobierno Municipal no informó cuándo iniciarán los trabajos de reparación del hundimiento ni anunció algún mecanismo para atender los daños sufridos por los automovilistas afectados.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el vocero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Alexis González, explicó que, antes de sustituir la tubería dañada, será necesario incrementar la capacidad de bombeo del cárcamo ubicado frente a Mover a México, con el propósito de reducir los niveles de agua en la red sanitaria y permitir la ejecución de la obra.

Sin embargo, el funcionario no precisó una fecha para el inicio de los trabajos ni el tiempo que permanecerá restringida la zona.

Las declaraciones se producen un día después de que una camioneta familiar de modelo reciente cayera parcialmente en el socavón al salir en reversa del estacionamiento contiguo a los campos deportivos de la colonia Bravo. La unidad fue rescatada con el apoyo de entre 10 y 12 personas que la empujaron, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hundimiento permanece abierto desde hace varias semanas y carece de señalización oficial. Las únicas advertencias visibles son ramas y neumáticos colocados por vecinos para alertar a los conductores sobre el riesgo.

González atribuyó el origen del problema a una reparación realizada en 2024 que, aseguró, no fue ejecutada correctamente.

"No quedó bien una parte de una conexión de dos tubos y fueron debilitando la compactación de la tierra hasta que se volvió a reincidir ese socavón", declaró.

Aunque el funcionario volvió a explicar las condiciones técnicas necesarias para intervenir la infraestructura, omitió informar cuándo comenzará la reparación y cuánto tiempo permanecerá abierto el hundimiento.

Tampoco se anunció algún programa o mecanismo para responder por los daños que han sufrido los vehículos afectados desde que apareció el socavón.