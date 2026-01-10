Volcadura en Carretera 57: Ricardo Leonel de Luna es atendido por cuerpos de auxilio

Nava, Coah.– La noche de este viernes se registró la volcadura de un automóvil color rojo sobre la carretera federal 57, a la altura de las oficinas de MICARE, en el municipio de Nava, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

De manera preliminar, el conductor fue identificado como Ricardo Leonel de Luna, de 23 años de edad, con domicilio en la calle Galeana número 405 Sur, en el municipio de Allende, Coahuila; hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial su estado de salud.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron autoridades municipales de Nava y elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, quienes aseguraron la zona y atendieron el percance; la circulación se vio afectada de forma parcial, por lo que se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el sector.