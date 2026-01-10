Abril García pierde control y choca en Ciudad Acuña

Una camioneta perdió el control al tomar una curva y terminó impactándose contra un árbol, en un accidente ocurrido sobre el bulevar Adolfo López, en el cruce con la calle Atilano Barrera.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para atender el percance y realizar el reporte correspondiente.

La unidad involucrada fue una camioneta Ford Explorer modelo 2014, color negro, la cual era conducida por Abril, de 21 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo se impactó contra un objeto fijo, siendo una isleta vial de concreto y un árbol ornamental, ambos propiedad del municipio.

Accidente en el bulevar Adolfo López

Autoridades señalaron que continúan registrándose accidentes viales en la ciudad, principalmente por la falta de precaución y la pérdida de control de los automovilistas.