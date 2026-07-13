Salud pide abrir las puertas a brigadas contra el dengue y alerta sobre falsos fumigadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria No. 1 exhortó a la población a permitir el ingreso del personal de Salud a sus viviendas para realizar acciones de abatización, control de criaderos e inspecciones contra el dengue, al advertir que la falta de acceso a algunos domicilios retrasa los trabajos de prevención.

La coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Priscila Hernández López, informó que la respuesta de la ciudadanía ha sido, en términos generales, favorable; sin embargo, todavía existen calles donde varias viviendas permanecen cerradas durante las brigadas sanitarias.

Explicó que esta situación obliga al personal a regresar posteriormente para completar la cobertura, ya que el objetivo es intervenir la totalidad de las viviendas de cada calle o sector para garantizar la efectividad de las acciones de control del mosquito transmisor del dengue.

Acciones de la autoridad

Indicó que durante la semana pasada las brigadas realizaron recorridos casa por casa y que los trabajos continuarán en la colonia Lázaro Cárdenas.

La funcionaria pidió a los habitantes recibir al personal plenamente identificado, ya que, además de aplicar abate, también realiza una búsqueda intencionada de posibles criaderos de mosquitos en patios y recipientes donde pudiera acumularse agua.

"Es indispensable revisar los domicilios para eliminar los criaderos potenciales y lograr que las acciones realmente tengan impacto en la prevención del dengue", señaló.

Hernández López informó que las labores de nebulización y termonebulización fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones climatológicas, por lo que serán reanudadas una vez que el clima lo permita.

Destacó que previamente se realizó una jornada intensiva que permitió cubrir la totalidad de las colonias del municipio, con especial atención en las zonas que registraron mayores acumulaciones de agua tras las lluvias recientes.

Detalles confirmados

Añadió que las brigadas también brindaron apoyo en los municipios de Allende, Guerrero y Nava, donde se efectuaron acciones preventivas a solicitud de las autoridades locales.

La coordinadora subrayó que todos los servicios que presta el personal de la Secretaría de Salud son completamente gratuitos y advirtió a la población sobre personas que se hacen pasar por brigadistas para solicitar pagos.

Precisó que la dependencia ha detectado comentarios sobre presuntos cobros; sin embargo, aclaró que ningún trabajador identificado de la Secretaría de Salud está autorizado para pedir dinero por fumigaciones, abatización o cualquier otra acción de control del dengue.

En caso de detectar alguna irregularidad, exhortó a la ciudadanía a denunciarla directamente ante la Jurisdicción Sanitaria para proceder conforme a la normativa.

Asimismo, aclaró que existen cuadrillas particulares que ofrecen servicios de fumigación de manera independiente y que, a diferencia del personal oficial, sí pueden cobrar por sus trabajos.