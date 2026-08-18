Cuestionan ruta de patrulla tras accidente en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El accidente de una patrulla municipal que dejó lesionados a dos agentes y a una persona detenida abrió interrogantes sobre la ruta que seguía la unidad y las condiciones en las que circulaba antes del impacto.

El percance ocurrió cuando un automóvil particular chocó contra la patrulla, provocando que esta diera dos volteretas antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

La persona que viajaba en la parte posterior de la unidad había sido detenida por alterar el orden público, una falta de carácter administrativo, y era trasladada por los agentes cuando ocurrió la colisión.

El Gobierno Municipal de Piedras Negras difundió un video del accidente. Aunque las imágenes apuntan inicialmente a una posible responsabilidad del conductor del vehículo particular, también muestran aspectos que deberán ser esclarecidos mediante la investigación y los peritajes correspondientes.

Detalles del accidente de la patrulla municipal

Uno de ellos es el recorrido de la patrulla. La unidad circulaba por el bulevar Fidel Villarreal con dirección a la colonia Doña Pura, mientras que las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran en sentido contrario.

De acuerdo con la versión proporcionada por los agentes, trasladaban al detenido hacia las instalaciones de Seguridad Pública. Sin embargo, el Gobierno Municipal informó que no se recibió ningún llamado extraordinario que explicara un posible cambio de destino.

Investigación sobre la ruta y velocidad de la patrulla

Otro punto sujeto a revisión es la velocidad a la que circulaba la patrulla. El video, por sí solo, no permite determinar técnicamente si la unidad excedía el límite permitido; esa conclusión deberá establecerse mediante un peritaje y el análisis de los demás elementos de la investigación.

La Administración Municipal informó que los dos agentes y la persona detenida se encuentran fuera de peligro y recibieron atención médica.

Estado de salud de los lesionados tras el accidente

Entre los aspectos pendientes de esclarecer están la velocidad de ambos vehículos, el motivo de la ruta seguida por la patrulla, las condiciones de circulación y la responsabilidad que corresponda a cada conductor.

La posible responsabilidad del automovilista particular en el impacto no excluye la necesidad de revisar la actuación de la unidad oficial antes de la colisión. Ambos aspectos deberán analizarse de manera independiente y con base en las pruebas que arrojen la investigación y los peritajes.