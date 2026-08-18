Socavón lleva semanas sin reparación y complica circulación en colonia González

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Desde hace varias semanas permanece sin reparación un socavón ubicado sobre la calle Rayón, entre Nuevo León y Escobedo, en la colonia González, situación que ha generado molestias entre vecinos y automovilistas.

De acuerdo con residentes del sector, el desperfecto reduce considerablemente el espacio disponible para circular y representa un riesgo para los vehículos que transitan por esta vialidad.

Hasta el momento, la atención municipal se ha limitado a colocar señalización preventiva, sin que se haya realizado la reparación del socavón.

Los residentes de la colonia González expresan su preocupación por el socavón en la calle Rayón.

La excavación se encuentra sobre una calle de un solo sentido y ocupa prácticamente la mitad de la vialidad, por lo que los automovilistas deben maniobrar para rodearla y continuar su recorrido.

La situación se complica cuando hay vehículos estacionados en la zona, debido a que el espacio disponible para circular se reduce todavía más, generando dificultades tanto para residentes como para conductores.

A simple vista, la oquedad mide aproximadamente medio metro de diámetro y tiene una profundidad cercana a los 50 centímetros, aunque sus dimensiones pueden variar.

La excavación en la calle Rayón ocupa casi la mitad de la vialidad, complicando el tránsito vehicular.

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales y al organismo correspondiente para que atiendan el desperfecto y eviten que represente un riesgo mayor para quienes transitan por la zona.

El reporte se suma a otros casos de socavones registrados en distintos sectores de Piedras Negras. Vecinos señalan que, mientras los desperfectos ubicados en vialidades principales suelen recibir atención con mayor rapidez, aquellos que aparecen al interior de las colonias permanecen por más tiempo sin reparación.

A pesar de la señalización preventiva, la reparación del socavón en Piedras Negras aún no se ha realizado.

En este caso, la señalización preventiva permanece sobre la calle Rayón, entre Escobedo y Nuevo León, mientras el socavón continúa afectando la circulación.