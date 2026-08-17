Otra vez se ausenta Jacobo en plena crisis de agua de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, confirmó este lunes que volverá a ausentarse de la ciudad, en medio de los problemas de desabasto y baja presión de agua que persisten en distintos sectores y que volvieron a evidenciarse durante el fin de semana.

La nueva ausencia ocurre apenas unos días después de que el edil habló públicamente sobre las vacaciones previstas para la próxima semana, aunque en ese momento no mencionó que él también se ausentaría.

Durante su conferencia matutina del viernes, Rodríguez anunció que su equipo de Comunicación tendría días de descanso. Antes de concluir, señaló: "Ah, bueno, a ver, nos vemos el 24, porque el equipo de Comunicación sale de vacaciones la siguiente semana".

En ese momento no informó que él también tomaría vacaciones. La ausencia fue confirmada posteriormente.

Con esta nueva salida, Rodríguez suma cinco episodios de vacaciones, viajes o ausencias personales documentados desde que asumió el cargo. El recuento se remonta a Semana Santa de 2025, cuando tomó su primer periodo vacacional. En agosto de ese mismo año confirmó un segundo periodo de descanso y posteriormente fue captado en Las Vegas.

En marzo de 2026 anunció otro periodo de descanso y, en julio, viajó a Miami durante el Mundial. Ese viaje fue presentado inicialmente como una gira de trabajo, pero posteriormente fue cuestionado por regidores, quienes incluso interpusieron una denuncia administrativa por su ausencia.

El nuevo periodo de descanso coincide con una etapa complicada para el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS). En abril de 2026, el Ayuntamiento tomó el control del organismo, en un proceso que generó controversia y que incluyó el desalojo del entonces gerente general, Lorenzo Menera.

Los problemas relacionados con el suministro de agua han continuado. En marzo, el propio Ayuntamiento informó sobre irregularidades detectadas en la planta potabilizadora y señaló que el agua procesada no cumplía con los parámetros establecidos.

Durante el fin de semana volvieron a registrarse reportes ciudadanos por falta de agua y baja presión en distintos sectores. También persisten reclamos por fugas sin atender y otras deficiencias en el servicio.

La nueva ausencia del alcalde contrasta con las dificultades que enfrentan usuarios que siguen esperando la normalización del suministro.

El recuento de los casos documentados muestra una constante durante la actual administración: desde Semana Santa de 2025 hasta esta nueva salida, Rodríguez ha acumulado cinco episodios entre vacaciones, viajes y ausencias personales.

Con base en los casos documentados en este periodo, se perfila además como el alcalde de Piedras Negras con mayor número de ausencias de este tipo en las últimas décadas; no obstante, esta afirmación se circunscribe al registro disponible y documentado y no constituye una comparación exhaustiva con todas las administraciones anteriores.

Esta vez, incluso, la confirmación de su ausencia llegó después de que el viernes hizo público que su equipo de Comunicación saldría de vacaciones, sin informar entonces que él también se ausentaría.