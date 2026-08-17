Fiscalía alerta por fraudes en compraventa de vehículos entre particulares

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Entregar un vehículo sin haber confirmado el pago puede convertir una compraventa entre particulares en un fraude, por lo que la Fiscalía General del Estado llamó a extremar precauciones durante este tipo de operaciones.

La Fiscalía de Coahuila busca prevenir fraudes en la compraventa de automóviles.

Rigoberto Rodríguez, delegado regional de la Fiscalía, recomendó a quienes pretendan vender un automóvil cerciorarse de que el dinero haya sido recibido y esté disponible antes de entregar las llaves o la documentación de la unidad.

Como medida de seguridad, señaló que lo más recomendable es realizar la operación en efectivo. Sin embargo, si las partes acuerdan utilizar una transferencia bancaria, sugirió concretar la transacción directamente en una institución financiera.

Consejos de seguridad para vendedores de autos en Coahuila.

El funcionario explicó que, en esos casos, el vendedor debe confirmar personalmente que el recurso haya ingresado a su cuenta y, de ser posible, retirarlo de inmediato antes de entregar tanto el automóvil como sus documentos.

La Fiscalía busca, con estas recomendaciones, reducir el riesgo de que los vendedores sean sorprendidos con comprobantes falsos o transferencias que no hayan sido efectivamente acreditadas.