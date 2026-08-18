Regreso a clases y recibos disparan la "cuesta de agosto" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El regreso a clases, los elevados recibos de luz y agua, así como las altas temperaturas, están presionando el presupuesto de las familias de Piedras Negras, que durante agosto han reducido su capacidad de compra, señaló Héctor Rodríguez, comerciante y economista de la ciudad.

El empresario explicó que la coincidencia de varios gastos en esta temporada obliga a los hogares a priorizar necesidades y limitar el consumo en los comercios, situación que, dijo, se ha reflejado particularmente en establecimientos dedicados a la venta de productos de la canasta básica.

Impacto en la comunidad

Rodríguez consideró que agosto está siendo especialmente complicado para la actividad comercial, debido a los mayores desembolsos que enfrentan las familias por las vacaciones, el regreso a clases y los servicios básicos.

A ello se suma el impacto de las altas temperaturas, que han elevado el consumo de electricidad y, por consecuencia, el gasto de los hogares en energía.

El comerciante describió este escenario como una especie de "cuesta de agosto", en la que el dinero disponible de las familias resulta insuficiente para mantener el mismo nivel de consumo registrado en otros meses.

Perspectivas económicas

Aunque estimó que septiembre podría representar una recuperación, como suele ocurrir después de esta temporada de mayores gastos, advirtió que las perspectivas para la segunda mitad de 2026 continúan siendo poco favorables.

Rodríguez señaló que el comportamiento observado en Piedras Negras es consistente con el panorama nacional. Como referencia, mencionó que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó un crecimiento nominal de 1.5 por ciento en sus ventas durante el primer semestre del año.

Sin embargo, al considerar una inflación cercana al 3.5 por ciento, el crecimiento nominal implicaría una disminución aproximada del 2 por ciento en términos reales, lo que, de acuerdo con el empresario, refleja la presión que enfrenta el poder adquisitivo de los consumidores.

Por ahora, los comerciantes mantienen la expectativa de que concluya la temporada de mayores gastos y que las familias recuperen gradualmente su capacidad de compra durante los próximos meses.