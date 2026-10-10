Choque de taxis deja lesionados a bebé de dos meses

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una pareja y su bebé de apenas dos meses resultaron policontundidos tras un choque por alcance entre dos taxis la noche de este viernes sobre la avenida Martínez, frente al Don Bosco, lo que movilizó a paramédicos y elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.

Detalles del accidente

En el percance participaron dos Nissan Versa blancos, ambos destinados al servicio público. De acuerdo con la información disponible, un taxi del grupo La Villita impactó por detrás a otra unidad de Radio Taxi, cuando circulaban por un tramo con desnivel que funciona como un pequeño arroyo.

Entre los ocupantes del vehículo impactado viajaban una pareja y su hijo, de apenas dos meses de edad. Los tres presentaron golpes contusos y fueron valorados por los paramédicos que acudieron al lugar.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal también se presentaron para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras necesarias para atender la situación y restablecer la circulación.

Atención a los lesionados

Los daños materiales fueron canalizados a las compañías aseguradoras de ambas unidades, que contaban con pólizas vigentes, para iniciar los procedimientos correspondientes a la reparación de los vehículos.