Menor volca automóvil y causa daños a otros vehículos en accidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un adolescente fue detenido por daños culposos tras impactar dos vehículos y volcar el automóvil que conducía en el bulevar Prolongación República, a la altura de la colonia Hacienda de Luna. El percance dejó al menos tres personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada, Tadeo N., de 17 años, conducía un Dodge Avenger negro cuando chocó contra un Ford Mustang 2001 gris y un Chevrolet Malibu 2008 guindo, que resultaron con daños materiales.

Detalles del accidente

Tras el impacto, el Dodge terminó volcado. Al menos tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar, mientras elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el adolescente fue detenido en flagrancia por el delito de daños culposos, por lo que el caso quedó a cargo del Ministerio Público especializado en adolescentes.

Proceso legal del menor

Explicó que se integra la carpeta de investigación con datos de prueba, incluidos los relacionados con el peritaje de tránsito terrestre, para resolver la situación jurídica del menor dentro del plazo de 36 horas que establece la Ley de Justicia para Adolescentes.

Gómez Rodríguez señaló que, debido a que se trata de un menor de edad, el procedimiento es distinto al que se sigue contra un adulto. Añadió que los padres o tutores pueden intervenir para responder por los daños ocasionados y participar en posibles acuerdos reparatorios, conforme a lo que permita la ley.