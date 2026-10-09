Investigan choque de enfermero tras accidente en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. La Fiscalía General del Estado espera los resultados del peritaje de tránsito terrestre para establecer cómo ocurrió el accidente en el que un enfermero de 42 años chocó contra un semáforo y quedó prensado dentro de su vehículo, durante la madrugada del jueves.

Armando González Lira conducía un Chevrolet Chevy cuando ocurrió el percance en el cruce de Manuel Pérez Treviño y avenida Martínez. Tras el impacto, rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberarlo de la unidad.

El hombre fue trasladado a un hospital de la localidad, donde permanece grave, bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

Investigación del Accidente

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que agentes de Investigación Criminal y de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos. Ahora, el Ministerio Público está a la espera del dictamen pericial para establecer la mecánica del accidente y determinar los pasos legales correspondientes.

El funcionario precisó que el caso se encuentra dentro del plazo constitucional de 48 horas, mientras se da seguimiento al estado de salud del lesionado.

Estado de Salud del Lesionado

Como parte de las investigaciones, también se contempla revisar videograbaciones de cámaras urbanas y de establecimientos comerciales cercanos al lugar del percance. Una vez que el material sea puesto a disposición, agentes de Investigación Criminal realizarán la inspección correspondiente para integrar los datos a la carpeta de investigación.