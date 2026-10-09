Muere motociclista tras ser embestido por un Jeep en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Adrián Roque, de 28 años, murió horas después de resultar gravemente herido al ser embestida su motocicleta por un Jeep Rubicon, en un accidente ocurrido la mañana de este viernes en Piedras Negras.

El motociclista permaneció inconsciente y fue trasladado al Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, pese a la atención médica recibida.

Detalles del accidente

El percance ocurrió sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, frente al acceso a la colonia SUTERM, cuando un Jeep Rubicon, conducido por Ignacio N., de 28 años, impactó por detrás la motocicleta y lanzó a Roque contra el pavimento.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento. Con la muerte de la víctima, la investigación, iniciada por lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida, podría reclasificarse a homicidio culposo.

Estado del conductor

De acuerdo con los datos incorporados a la carpeta, Ignacio N. presentaba tercer grado de ebriedad al momento de su detención. Las autoridades integran estos elementos para determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras el accidente, el motociclista permaneció inicialmente sin identificar, por lo que personal médico del IMSS solicitó apoyo ciudadano para localizar a sus familiares. Horas después se confirmó su identidad, antes de que se reportara su fallecimiento.