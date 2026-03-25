Aparatoso choque deja daños y moviliza cuerpos de emergencia en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un fuerte accidente se registró la tarde de este miércoles en el cruce del bulevar República y calle Panteón, en la colonia Villa de Fuente de Piedras Negras, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

Según la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando una camioneta Ford F-150 no respetó el señalamiento de alto al incorporarse desde la calle Panteón, lo que provocó que fuera impactada por una camioneta Chevrolet roja que circulaba sobre la vía principal.

Debido al impacto, la camioneta responsable terminó incrustada entre un poste y la barda de un establecimiento de autopartes, ocasionando daños en la estructura del negocio.

Elementos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los conductores involucrados, quienes fueron trasladados a un hospital del Seguro Social para descartar lesiones de consideración.

Por su parte, autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y consignaron el caso ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales, quedando el presunto responsable a disposición de la autoridad competente.