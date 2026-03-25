Consignan choque entre auto y unidad de Bomberos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El accidente vial registrado la noche de ayer en la colonia Buena Vista Norte, en Piedras Negras, donde participó una unidad del Departamento de Bomberos, ya fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Daniel Farías y avenida Lázaro Cárdenas, cuando un vehículo Chevrolet negro impactó a una unidad de respuesta rápida de Bomberos que circulaba por el lugar.

El accidente y sus consecuencias

Tras el choque, tres personas resultaron lesionadas, sin que se reportaran heridas de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

La circulación fue cerrada de forma temporal por autoridades policiacas mientras se atendía la emergencia y se retiraban las unidades involucradas.

Investigación en curso

El delegado de la Fiscalía de la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, indicó que ya se integra la carpeta de investigación, en la que se buscará recabar pruebas como posibles videos de cámaras de seguridad.

Asimismo, señaló que el caso podría resolverse mediante acuerdos entre las partes, además de revisarse la situación legal y de aseguramiento de los involucrados.