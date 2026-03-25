Detienen a mujer por presuntos robos en zona de tolerancia de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer identificada como Maricruz N fue detenida por elementos policiacos, luego de ser señalada como presunta responsable de robos en diversos establecimientos de la zona de tolerancia.

Tras su aseguramiento, la imputada fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que ya integra las carpetas de investigación para determinar su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con las autoridades, existen indicios que apuntan a que la mujer podría estar relacionada con otros robos ocurridos en el mismo sector, por lo que se amplían las indagatorias.

El delegado de la Fiscalía de la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que se busca combatir de manera directa este tipo de delitos, mediante acciones que permitan reducir los robos y daños en dicha área.

Explicó que la zona de tolerancia, debido a momentos en que permanece con poca actividad o sin presencia constante de personas, puede propiciar condiciones para la comisión de ilícitos.

La autoridad ministerial será la encargada de definir en breve la situación legal de la detenida, conforme avancen las investigaciones.