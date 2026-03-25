Rechazan regidores orden del día y frenan cambios en SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En medio de acusaciones y señalamientos, el Cabildo rechazó el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles 25 de marzo, lo que derivó en la cancelación de la reunión sin abordar los temas previstos.

Con una votación de 11 en contra y 9 a favor, los regidores bloquearon la propuesta impulsada por el alcalde Jacobo Rodríguez, la cual contemplaba la integración de un nuevo consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y, posteriormente, la destitución del actual gerente del organismo, Lorenzo Menera.

Durante la discusión, el edil ofreció una disculpa pública por haber propuesto a Menera para encabezar el Simas. "Pido una disculpa pública por haber propuesto a Lorenzo Menera como gerente del Simas, pero me quiero reivindicar", expresó.

¿Qué motivó el rechazo del Cabildo?

El rechazo se dio luego de que regidores señalaran que el punto ya había sido votado en contra en una sesión previa, además de que no se ha cumplido con el procedimiento legal para la conformación del consejo, especialmente en lo relativo a la convocatoria y participación de los organismos correspondientes.

A pesar de las críticas, Rodríguez defendió su planteamiento al asegurar que el consejo propuesto incluye representantes de cámaras empresariales y colegios locales, y reiteró la necesidad de avanzar en la reestructuración del sistema, así como en el relevo de su titular.

Reacciones de los regidores

Por su parte, integrantes de distintas fracciones insistieron en que no se trata de un tema personal, sino del cumplimiento de la ley, e incluso propusieron retirar el punto para su análisis conjunto; sin embargo, este se mantuvo dentro del orden del día.

Al ser sometido a votación, el documento fue rechazado en su totalidad, lo que provocó la cancelación de la sesión sin desahogar el resto de los asuntos programados.