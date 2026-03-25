Moviliza a autoridades riña en campo de fútbol de la colonia San Luis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una riña campal se registró la noche del lunes en los campos de fútbol amateur ubicados a un costado de la escuela primaria Club de Leones, en la colonia San Luis, en Piedras Negras, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros informes, en el lugar se encontraban familias y jugadores disfrutando de encuentros deportivos cuando, de manera repentina, inició una pelea entre varios individuos, la cual escaló rápidamente hasta convertirse en una riña colectiva.

La riña se desató entre familias y jugadores en un evento deportivo.

El incidente provocó temor entre los asistentes, quienes optaron por retirarse del lugar para evitar verse involucrados o sufrir alguna lesión.

Al sitio acudieron al menos diez elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes intervinieron de inmediato. Los agentes ingresaron a las canchas para separar a los involucrados y restablecer el orden, logrando la detención de tres personas señaladas como presuntas responsables.

Autoridades lograron dispersar a los involucrados y evitar lesiones graves.

Durante la intervención, las autoridades lograron dispersar a los participantes en la riña, evitando que el conflicto escalara y que se registraran personas con lesiones de gravedad. No obstante, testigos señalaron que durante varios minutos se vivieron momentos de caos, con empujones, gritos y personas corriendo en distintas áreas del complejo deportivo.

Se reforzará la vigilancia en espacios deportivos de alta concentración.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juez calificador, quien determinará su situación legal en las próximas horas. Asimismo, autoridades informaron que se reforzará la vigilancia en espacios deportivos con alta concentración de personas.