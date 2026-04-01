Accidente en carretera de Texas deja heridos a dos agentes fronterizos

EAGLE PASS, TEXAS.- Dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos resultaron lesionados luego de que la unidad oficial en la que viajaban chocara contra la cabina de un tráiler la madrugada de este miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 horas sobre la carretera rural FM 131, en un tramo que conecta Eagle Pass con Brackettville, dentro del condado de Maverick.

El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles en Eagle Pass, Texas.

De acuerdo con información del Departamento del Sheriff, proporcionada por el capitán Efraín Valdez, tras el reporte del percance se movilizaron paramédicos al sitio para brindar auxilio a los oficiales.

Los agentes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Fort Duncan, donde fueron sometidos a estudios médicos para descartar lesiones de gravedad.

Los agentes fueron trasladados al Hospital Fort Duncan para atención médica.

En el lugar, la patrulla quedó con daños severos en la parte frontal y fuera de la carretera, mientras que el tráiler permaneció sobre la vía; su conductor no presentó lesiones.

Investigaciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas están en curso.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente. Elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas se encargan de las investigaciones para deslindar responsabilidades.