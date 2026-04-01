Dictan prisión preventiva a abusador de menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras la realización de una audiencia inicial, un juez vinculó a proceso a un hombre acusado de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de 15 años, delito agravado por el uso de la confianza.

El caso deriva de la ejecución de una orden de aprehensión cumplimentada por las autoridades en contra del imputado, quien fue presentado ante el órgano jurisdiccional.

El juez considera suficientes los elementos

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos en la carpeta de investigación, con los cuales solicitó la vinculación a proceso.

Después de valorar los argumentos de ambas partes, el juez resolvió vincular al acusado, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.

Medidas cautelares impuestas

En la misma audiencia se discutieron las medidas cautelares, determinándose la imposición de la prisión preventiva justificada debido a los riesgos procesales.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que se otorgó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.