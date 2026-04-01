Darán maquiladoras descanso parcial en Semana Santa: INDEX Coahuila Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Aunque la Semana Santa no está considerada como un periodo de descanso obligatorio, el sector maquilador de Piedras Negras otorgará días libres a su personal, en función de los compromisos y la operación de cada planta.

Así lo informó Alejandro Ruiz Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte, quien explicó que los esquemas serán variados: mientras algunas empresas suspenderán actividades desde el viernes, otras únicamente lo harán durante el sábado.

Detalló que, en ciertos casos, los días de descanso serán tomados a cuenta de vacaciones, mientras que en otros se aplicarán paros técnicos como medida operativa.

Ruiz Rueda señaló que, pese a las diferencias entre empresas, se busca privilegiar el bienestar del personal al permitirles disponer de tiempo para convivir con sus familias.