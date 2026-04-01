Propone Memo Ruiz facilitar reestructura de créditos Infonavit a trabajadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de blindar la estabilidad de las familias coahuilenses, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar al INFONAVIT y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a intensificar la promoción y el acceso a esquemas de reestructuración de créditos.

Durante su intervención en el Pleno, el legislador subrayó que el acceso a la vivienda es un derecho progresivo que no debe verse afectado por las fluctuaciones del mercado laboral. Señaló que el empleo formal constituye la base del patrimonio familiar y requiere del respaldo institucional para actuar con sensibilidad en contextos de incertidumbre económica.

Acciones de la autoridad

Detalló que su propuesta plantea acercar oficinas y módulos de atención a centros de trabajo industriales, con el fin de garantizar que los trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos, como seguros de desempleo, prórrogas técnicas y mecanismos de apoyo disponibles.

Asimismo, propuso impulsar esquemas de renegociación de créditos antes de que los adeudos se vuelvan impagables, a fin de evitar afectaciones mayores al patrimonio de las familias.

Compromiso con la ciudadanía

Ruiz Guerra reiteró su compromiso de fungir como intermediario entre la ciudadanía y el Poder Legislativo para canalizar sus necesidades, y aseguró que su agenda seguirá enfocada en brindar certeza jurídica y económica a quienes sostienen la economía estatal con su trabajo diario.