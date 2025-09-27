Abandonan camioneta tras chocar en libramiento Manuel Pérez Treviño

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este sábado sobre el Libramiento Manuel Pérez Treviño, justo frente al parque industrial de la colonia Lomas del Norte, sin que se localizara al conductor responsable.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron al sistema de emergencias 911 que una camioneta Ford Expedition había impactado contra el camellón central y terminó estancada metros más adelante sobre el mismo carril.

Elementos de cuerpos de seguridad y rescate se movilizaron al sitio; sin embargo, al arribar, solo encontraron la unidad dañada y completamente abandonada. No había rastro del conductor, ni en el interior ni en los alrededores.

La camioneta, con placas del estado de Coahuila, fue asegurada por Tránsito y Vialidad y remitida al corralón municipal mientras se localiza al propietario.

Hasta el momento se desconoce si viajaba una o más personas, y si hubo lesionados. Debido al horario en que ocurrió –poco después del cierre de centros nocturnos– no se descarta que el incidente esté relacionado con el consumo de alcohol.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.