Lo atacan con un tubo en la colonia Argentinas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron una indagatoria luego de que un hombre ingresara al área de urgencias del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", tras ser brutalmente agredido por varios sujetos.

El lesionado fue identificado como Armando, de 34 años, quien declaró que al salir de una tienda ubicada en la calle Sierra del Colorado, en la colonia Argentinas, fue interceptado y golpeado con un tubo por al menos cuatro individuos.

Testigos alertaron al sistema de emergencias, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al hospital.

De acuerdo con los reportes médicos, el estado de salud de la víctima se reporta como estable.

Se espera que en las próximas horas se formalice la denuncia ante el Ministerio Público para dar seguimiento al caso y proceder legalmente contra los agresores.