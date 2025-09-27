Saquean vivienda en la colonia Villa Real en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La noche del viernes fue reportado un robo a casa habitación en la colonia Villa Real, donde los delincuentes lograron llevarse una cantidad considerable de objetos de valor.

El afectado, identificado como Francisco, declaró que salió desde temprano a su jornada laboral y, al regresar por la noche a su domicilio ubicado en la calle Reyna Isabel, notó que la puerta principal había sido forzada.

Al ingresar, se encontró con su vivienda completamente revuelta. Entre los artículos robados mencionó aparatos electrónicos, joyería de oro, herramientas, ropa y dinero en efectivo.

"No tengo idea de quién pudo haber sido", declaró el afectado, quien agregó que presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para que se investigue el caso.

La autoridad ya realiza las primeras diligencias para tratar de ubicar al o los responsables del atraco.