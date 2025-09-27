Abarrotan módulo de CBP en Eagle Pass por alza en costo de permisos

EAGLE PASS, TEXAS. – Desde el jueves hasta el sábado, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tramitó al menos 5 mil permisos temporales I-94 para ingresar más allá de la franja fronteriza, previo al incremento en su costo.

El documento, que aún se otorga por 6 dólares, aumentará a 30 a partir del lunes, lo que provocó una alta afluencia de solicitantes, principalmente mexicanos, que aprovecharon los últimos días de la tarifa reducida.

De acuerdo con Mavy Segura, supervisora y encargada del módulo de CBP ubicado en el Mall de las Águilas, tan solo el jueves se emitieron 3 mil formularios; entre viernes y sábado, otros 2 mil.

La medida fue anunciada oficialmente por Segura el pasado 11 de septiembre, aunque ya se había adelantado a través de medios nacionales. El drástico ajuste, de 6 a 30 dólares, fue una orden del gobierno estadounidense, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración de Donald Trump.

Durante el sábado, el módulo, operado por al menos cinco oficiales, se mantuvo saturado en todo momento. Se calcula que entre 800 y mil permisos fueron expedidos ese día.