Identifican a presunto ladrón de 30 mil pesos en mueblería de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el robo de una caja registradora con 30 mil pesos en efectivo en la mueblería Acevedo, ubicada en la colonia Montes de Piedras Negras, la Fiscalía General de Justicia recibió la denuncia formal y mantiene abiertas las investigaciones para dar con el responsable.

El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que aunque aún no hay detenciones, el presunto autor del robo, un repartidor identificado como Juan Carlos, ya fue plenamente reconocido gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se le observa retirando la caja.

Gómez Rodríguez señaló que se espera concluir la carpeta de investigación en los próximos días, lo que permitirá definir la situación legal del implicado y avanzar en el proceso judicial.