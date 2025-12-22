Citan a declarar a médico por accidente vial en la colonia Los Montes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Ministerio Público de Asuntos Viales inició el procedimiento correspondiente y citó a declarar al médico Ernesto N., señalado como presunto responsable de un accidente automovilístico ocurrido en la colonia Montes, el cual dejó como saldo a varias personas lesionadas.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el caso se mantiene en la etapa de investigación y, una vez recabada la declaración del imputado, se priorizará la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, conforme a lo que permite la legislación vigente.

"Mantenemos la carpeta de investigación abierta para que se presenten los presupuestos de los daños, así como los gastos médicos. Afortunadamente, las personas lesionadas se encuentran en recuperación satisfactoria", indicó el delegado.

El funcionario precisó que, en caso de no concretarse un acuerdo reparatorio, el expediente será judicializado sin detenido, quedando en manos de un juez la determinación de la situación legal del presunto responsable.