Certifican 42 escuelas como promotoras de la salud en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un total de 42 planteles educativos pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 01 fueron certificados como Escuelas Promotoras de la Salud, como resultado de un programa enfocado en impulsar hábitos alimenticios saludables y la activación física entre estudiantes y sus familias.

La coordinadora de Salud en la Jurisdicción Sanitaria 01, Priscila Hernández López, informó que este año se modificó la dinámica del programa al involucrar de manera directa a padres de familia, docentes y directivos, quienes implementaron pláticas informativas, recreos activos, pausas activas en el aula y diversas estrategias para fomentar una alimentación sana tanto en la escuela como en el hogar.

El programa de Escuelas Promotoras de la Salud

Del total de certificaciones, 17 corresponden a jardines de niños, 17 a escuelas primarias, cinco a secundarias y tres a preparatorias, metas que se establecieron para cumplirse antes de finalizar el año.

"Nos sentimos muy gustosos y agradecidos con todos los directivos, padres de familia y maestros que hicieron posible estas acciones y lograron la certificación", expresó Hernández López, al señalar que esta etapa forma parte de un programa permanente que busca alcanzar a todas las escuelas de la jurisdicción.

Impacto en la comunidad educativa

La funcionaria explicó que el impacto del programa se refleja en la creación de espacios escolares más saludables, donde se limita la oferta de alimentos ultraprocesados, se promueve una alimentación basada en el Plato del Buen Comer y se fomenta la actividad física, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento escolar y prevenir problemas como el sobrepeso, la obesidad o la desnutrición.

Hernández López reconoció que al inicio hubo resistencia por parte de algunos padres de familia ante el cambio de hábitos; sin embargo, destacó que el acompañamiento del personal de Promoción de la Salud y el trabajo constante de los docentes permitió modificar esa percepción.

"Fue muy gratificante ver en primarias y jardines de niños que los alumnos llevaban alimentos saludables para compartir y que los convivios se adaptaran a opciones más sanas", comentó.

Añadió que estos cambios representan un avance importante no sólo para la salud de los estudiantes, sino también para la de sus familias, al replicar en casa los hábitos aprendidos en la escuela.