Municipio admite ilegalidad en allanamiento por parte de policías municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció públicamente que el ingreso de policías municipales a un domicilio sin orden judicial ni consentimiento del propietario constituye un acto ilegal, al referirse al caso de elementos que irrumpieron en una vivienda tras una persecución originada por una infracción de tránsito.

"Es ilegal ingresar sin una orden y sin permiso", afirmó el funcionario al responder de manera directa a un cuestionamiento sobre la actuación policial, al señalar que su postura se sustenta en principios constitucionales ampliamente conocidos.

Aguilar explicó que, si bien una persecución en la vía pública puede considerarse válida bajo ciertos supuestos, esta no justifica el ingreso al interior de una vivienda cuando no existe autorización expresa, particularmente cuando el hecho que la origina no constituye un delito, sino una falta administrativa.

Detalló que existen criterios jurisprudenciales conocidos como "niveles de contacto", los cuales permiten a los policías escalar su intervención en espacios públicos; sin embargo, subrayó que dichos criterios no avalan el allanamiento de un domicilio.

"Es válido llegar hasta el exterior del domicilio; ya ingresar sin autorización no es válido, es ilegal, es un allanamiento", puntualizó.

El secretario del Ayuntamiento agregó que el caso ya es analizado por la Contraloría Municipal y no descartó que derive en sanciones administrativas para los elementos involucrados.