Impugna municipio multa de PROPAEC por el caso de "tiradero de perros" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Ayuntamiento de Piedras Negras interpuso un recurso de revisión contra la multa impuesta por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec), derivada de la difusión de un video en el que se observa el manejo inadecuado de cadáveres de perros, hecho que dio origen a un procedimiento administrativo en contra del municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, confirmó que el recurso fue presentado alrededor del 11 de diciembre, dentro del plazo legal establecido, y precisó que se trata de un medio ordinario de defensa contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.

"El propio procedimiento establece el derecho de cualquier autoridad o gobernado a impugnar una resolución", explicó.

Aguilar reconoció que el material difundido en redes sociales generó una percepción negativa; sin embargo, sostuvo que el video sólo muestra una parte del proceso y no refleja el manejo integral que se da a los restos animales.

Indicó que la legislación ambiental permite tanto la incineración como, en determinados supuestos, la inhumación de restos animales, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos establecidos. No obstante, señaló que durante el proceso sancionador no se permitió una inspección completa que acreditara que la inhumación realizada no representaba un riesgo de contaminación.

Acciones de la autoridad

Entre los agravios señalados en el recurso, el Ayuntamiento argumenta que sí acató las medidas de seguridad impuestas por la autoridad ambiental, como la suspensión del procedimiento observado, y que, pese a ello, se le aplicó la sanción máxima, la cual consideran desproporcionada.

El secretario del Ayuntamiento agregó que, hasta el momento, no han sido notificados sobre la admisión del recurso y que, una vez que ello ocurra, la Propaec contará con un plazo de 30 días para emitir una resolución.