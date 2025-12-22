No se suspenderán servicios en centros de salud y hospitales durante en vacaciones; sólo cerrarán el 25 y 1 de enero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria Número 01 mantendrá en operación sus servicios médicos durante el próximo periodo vacacional, al asegurar que no habrá cierre de instalaciones ni suspensión de atención para la población, informó su titular, Roberto Baeza Díaz.

El jefe jurisdiccional explicó que tanto los centros de salud como los hospitales continuarán laborando en su horario normal, con excepción de fechas específicas marcadas como inhábiles para la consulta general.

"La Jurisdicción Sanitaria Número Uno no cierra sus puertas; todos los centros de salud y hospitales estarán abiertos de manera regular", afirmó.

Precisó que los únicos días en los que los centros de salud permanecerán cerrados serán el 25 de diciembre y el 1 de enero; no obstante, subrayó que los hospitales mantendrán activa el área de urgencias las 24 horas, los 365 días del año.

Baeza Díaz detalló que hospitales como el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" y el Hospital General de Allende también operarán con normalidad en el área de urgencias, garantizando la atención inmediata a la población que así lo requiera durante las festividades decembrinas.