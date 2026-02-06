Niña sufre quemaduras tras accidente doméstico en Lomas de la Villa

PIEDRAS NEGRAS, Coah.— Una niña de 7 años, identificada como Monserrath N., fue trasladada a un hospital tras sufrir quemaduras en el pecho y en un brazo, luego de un accidente ocurrido en su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de la Villa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente se registró cuando su madre calentaba agua para bañarse y, en un momento de descuido, la menor intentó mover la olla para vaciar su contenido, derramándose el líquido caliente sobre su cuerpo.

Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los servicios médicos, arribando al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron a la menor al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" para su valoración y atención médica.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras las primeras investigaciones se determinó que se trató de un accidente doméstico. No obstante, se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para verificar las condiciones del entorno familiar y dar seguimiento al caso.